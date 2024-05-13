"زراعة أسيوط" تناقش نظام التحكيم في المجلات العلمية المصنفة بقاعدة بيانات Scopus

نظّمت كلية الزراعة، بجامعة أسيوط ورشة عمل حول "نظام التحكيم في المجلات العلمية المصنفة في قاعدة بيانات اسكوبس"، والمقدمة لأعضاء هيئة التدريس، وللهيئة المعاونة، وطلاب الدراسات العليا بكلية الزراعة.

تأتي الورشة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وإشراف؛ الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل محمد عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الصغير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ وحاضر بها الدكتور عادل مصطفي أبو سلامة الاستاذ المتفرغ بقسم المحاصيل بالكلية، بمشاركة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

جامعة أسيوط تحرص على ضم مجلاتها العلمية إلى قواعد البيانات العالمية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص جامعة أسيوط على تحقيق تقدما كبيرا في المجلات العلمية الصادرة عنها على المستوى العالمي من حيث معامل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها، والذي يعكس تطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع والسير نحو العالمية، بما يسهم في تسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين، ورفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية.

وقال المنشاوي إن الورشة تهدف إلى توعية الباحثين والأكاديميين؛ بآليات نشر بحوثهم العلمية دوليًا، والأسس والقواعد المنظمة لعملية النشر الدولي، ونظم التحكبم لانضمام مجلة "أسيوط للعلوم الزراعية" إلى قاعدة إسكوبس، والتي تعد واحدة من أكبر قواعد البيانات العالمية، وتضم العديد من المجلات العلمية المحكمة، في مختلف التخصصات.

وثمن الدكتور جمال بدر الجهود العلمية، والبحثية لكوادر كلية الزراعة، وحرصهم على الإرتقاء بالمنتج البحثي للكلية في مختلف مجالات العلوم الزراعية، مشيدًا كذلك بتميز مجلة الكلية" مجلة أسيوط للعلوم الزراعية"، والحرص على تحسين الآداء البحثي والعلمي بها، هذا فضلًا عن الاهتمام بمستوى التحكيم، والإخراج الفني، متمنيًا للمجلة مكانة مرموقة بين أوساط النشر العلمية الإقليمية والعالمية.

ومن جهته، أكد الدكتور عادل محمد أهمية موضوع الورشة لأعضاء هيئة التدريس، ومحكمي البحوث والباحثين؛ لإيضاح الصورة التي يجب أن يتم بها كتابة أو تحكيم البحوث لتكون أكثر تطابقًا مع متطلبات قاعدة بيانات إسكوبس؛ لافتا إلى أن ذلك يعكس رؤية وخطة الكلية البحثية، الهادفة إلى رفع وعي الباحثين بأهمية النشر الدولي، وأسسه، فضلًا عن تعريفهم بقواعد النشر الدولي في المجلات العلمية المحكمة، والمصنفة في قواعد البيانات العالمية.

وأضاف الدكتور محمد الصغير أن قطاع الدراسات العليا والبحوث، نظم خلال الأونة الأخيرة عددًا من الفعاليات العلمية؛ لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا على؛ طرق كتابة، وإعداد البحوث العلمية، وخطوات اعدادها للنشر الدولي، وطرق ارسال وتسجيل الأبحاث علي موقع مجلة اسيوط للعلوم الزراعية، والقواعد المعدلة لتحكيم البحوث وفقا لقاعدة ابحاث اسكوبس.

واستعرض الدكتور عادل مصطفى محاضرة حول "نظام تحكيم البحوث وفقًا لقاعدة بيانات إسكوبس في مجلة أسيوط للعلوم الزراعية" والتي تحدث خلالها في عدد من المحاور التي تخص المحكمين أهمها؛ تصنيف أنواع الملاحظات التي يكتشفها المحكم، والملاحظات التي تستوجب رفض البحث، والملاحظات التي تستوجب رفض البحث وعمل تعديلات اساسية وإعادة عرض البحث على المحكم، والتعديلات التي يمكن إصلاحها ولا يلزم إعادتها للمحكم وانما تراجع بمعرفة الباحث وهيئة التحرير، كما تم الحديث عن آليات اتخاذ قرارات النشر.

كما شملت المحاضرة جزءًا تطبيقيًا يناقش طرق صياغة البحث المقدم للمجلة، والمواصفات الشكلية له، وبعض الامور القانونية المتعلقة بالنشر وقواعده، إلى جانب توصيف مكونات البحث المختلفة (العنوان، الملخص، الكلمات المفتاحية، المقدمة، المواد وطرق العمل، النتائج والمناقشة، الاستنتاجات، الشكر والتقدير، المراجع).

جدير بالذكر أن الورشة شهدت حضور وكلاء كلية الزراعة الدكتور جلال عبدالفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل تمام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ونخبة من الأستاذة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الأقسام المختلفة بالكلية، وعدد من الباحثين.

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