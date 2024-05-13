توريد 105 آلاف طن قمح لشون وصوامع أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انتظام عملية توريد الأقماح دون أي عقبات أو معوقات لموسم 2024، لافتًا إلى استقبال 105 آلاف و856 طن قمح منذ بدء موسم التوريد حتى اليوم بجميع المواقع التخزينية، التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد اللواء عصام سعد، تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين منذ بداية الحصاد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها، خاصة أن الدولة لا تدخر جهدًا بشأن المزارعين وتوريد الأقماح لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

استلام محصول القمح

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى تشكيل لجان مكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، موضحًا أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام بلغت 174 ألفًا و757 فدانًا على مستوى المحافظة، حيث تزداد كميات القمح الموردة مع استمرار أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم حصاد 157 ألفًا و995 فدانًا، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية، وكل الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم وتسهيل الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول، والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

من جهته، أوضح المهندس محمود صبحي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 25914 طنًا و555 كجم بشون البنك الزراعي المصري و35529 طنًا و310 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 29219 طنًا و704 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر- مركز أبنوب و8952 طنًا و520 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و6240 طنًا و705 كجم إنتاج التقاوي/ إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 105 آلاف و856 طنًا و794 كجم قمح.

وأعلن محافظ أسيوط، عن متابعته المستمرة والدورية أي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكل الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح، فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة، مشيرًا إلى تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أي بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتساب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.