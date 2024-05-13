الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة التعديات على حرم الطريق بشوارع حي شرق أسيوط

حملات إزالة الإشغالات
حملات إزالة الإشغالات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة العمل على إعادة الانضباط إلى الشارع الأسيوطي وإزالة الاشغالات والمرافق من حرم الطريق خاصة التي تؤثر على تحقيق السيولة المرورية وتعطيل للمرور لافتًا إلى تكثيف حملات ازالة الاشغالات والتعديات بالشوارع والميادين لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر عدد من المخالفات حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.


استهداف عدد من المناطق بنطاق حي شرق أسيوط


وأوضح محافظ أسيوط إنه تم استهداف عدد من المناطق بنطاق حي شرق أسيوط من بينها شارع عزت جلال والشوارع المتفرعة منه بمنطقة الحمراء حيث تم رفع كافة اشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة والتعديات على حرم الطريق من فرش خضار وحواجز أسمنتية وحديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين بالإضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسى وحوامل حديد.

جاء ذلك خلال حملة برئاسة سيد عبدالجواد رئيس الحي وإشراف سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبي رئيس الحي، وبمشاركة قسم الاشغالات والمرافق بالحي وبإستخدام معدات الحي.

وأشار إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم ومنع انتشار تعديات الباعة الجائلين وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وأكد اللواء عصام سعد الي استمرار حملات الاشغالات بمختلف المراكز والقري والاحياء علي مستوي المحافظة لإعادة الانضباط مرة أخري للشارع الاسيوطي وتسيير حركة المرور ورفع كافة التعديات علي حرم الطريق لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

1000134945
1000134945
1000134942
1000134942
1000134941
1000134941
1000134940
1000134940
1000134943
1000134943
1000134944
1000134944
1000134939
1000134939
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إعادة الانضباط إلى الشارع الأسيوطي وإزالة الاشغالات والمرافق من حرم الطريق تحقيق السيولة المرورية لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

مواد متعلقة

إعدام 2.5 طن أغذية ومشروبات فاسدة خلال حملات تفتيشية بأسيوط

محافظ أسيوط يلتقى مدير مديرية "التعليم" الجديد ويطالبه بتكثيف الجهود والنهوض بالقطاع

"مياه أسيوط" تُطلق خدمات إلكترونية تحت شعار "من مكانك"

افتتاح ملقتى التوظيف والخريجين 2024 بـ"علوم الأزهر" في أسيوط

محافظ أسيوط يزور مصابي غزة بفرع مستشفى جامعة الأزهر

الأكثر قراءة

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

مكالمة من دبى.. عصام صاصا يعرض التصالح مع أسرة ضحيته.. وهذا ردهم

"خناقات" شاب تقود والده إلى "حبل المشنقة" بالإسكندرية

زوجة عصام صاصا تدافع عنه.. وتعِد بالكشف عن التفاصيل الكاملة للحادث

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزداني..

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟