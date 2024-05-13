إزالة التعديات على حرم الطريق بشوارع حي شرق أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة العمل على إعادة الانضباط إلى الشارع الأسيوطي وإزالة الاشغالات والمرافق من حرم الطريق خاصة التي تؤثر على تحقيق السيولة المرورية وتعطيل للمرور لافتًا إلى تكثيف حملات ازالة الاشغالات والتعديات بالشوارع والميادين لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر عدد من المخالفات حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.



استهداف عدد من المناطق بنطاق حي شرق أسيوط



وأوضح محافظ أسيوط إنه تم استهداف عدد من المناطق بنطاق حي شرق أسيوط من بينها شارع عزت جلال والشوارع المتفرعة منه بمنطقة الحمراء حيث تم رفع كافة اشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة والتعديات على حرم الطريق من فرش خضار وحواجز أسمنتية وحديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين بالإضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسى وحوامل حديد.

جاء ذلك خلال حملة برئاسة سيد عبدالجواد رئيس الحي وإشراف سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبي رئيس الحي، وبمشاركة قسم الاشغالات والمرافق بالحي وبإستخدام معدات الحي.

وأشار إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم ومنع انتشار تعديات الباعة الجائلين وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وأكد اللواء عصام سعد الي استمرار حملات الاشغالات بمختلف المراكز والقري والاحياء علي مستوي المحافظة لإعادة الانضباط مرة أخري للشارع الاسيوطي وتسيير حركة المرور ورفع كافة التعديات علي حرم الطريق لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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