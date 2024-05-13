الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي مدير مديرية "التعليم" الجديد ويطالبه بتكثيف الجهود والنهوض بالقطاع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد إبراهيم دسوقي عقب توليه مهام منصبه الجديد مديرًا لمديرية التربية والتعليم بأسيوط، مقدمًا التهنئة له ومتمنيًا التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل واستكمال مسيرة التطوير في داخل قطاع التربية والتعليم، جاء ذلك بحضور محمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

المطالبة بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع التعليم


وطالب محافظ أسيوط، مدير مديرية التربية والتعليم الجديد، بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع التعليم في المحافظة، واستكمال مسيرة التنمية والمتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات قطاع التعليم وجميع الفعاليات والأنشطة وبذل أقصى الجهد والتكاتف والتعاون مع جميع القطاعات للنهوض بالعملية التعليمية وتعزيز وتنمية روح الانتماء والمواطنة لدى العاملين بالمنظومة التعليمية وتكثيف الجهود لتنظيم الفعاليات المختلفة والاستفادة من الإمكانات الموجودة بالمؤسسات التعليمية والعمل على تطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستكمال تنفيذ خطة الدولة في التنمية المستدامة في قطاع التعليم وفقًا لرؤية مصر 2030.

تخريج كوادر متميزة فى كافة المجالات قادرة على تحقيق مسيرة التنمية

ومن جانبه، وجه محمد إبراهيم دسوقي، شكره وتقديره لمحافظ أسيوط على ثقته به وإصدار قرار تعيينه مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وتهنئته بمنصبه الجديد وبدء العمل داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة، مؤكدًا إنه سيبذل قصارى جهده للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل قطاع التعليم والمشاركة بقوة في كافة الفعاليات التي تشهدها المحافظة لتخريج كوادر متميزة فى كافة المجالات قادرة على تحقيق مسيرة التنمية.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة اسيوط أن المديرية تقوم حاليا بالاستعانة بالكفاءات في كافة التخصصات للنهوض بالعملية التعليمية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 و كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارا رقم 937 لسنة 2024 بندب السيد محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، للعمل مديرًا لمديرية التربية والتعليم بأسيوط وذلك لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة أيهما أقرب ولصالح وحاجة العمل.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مدير ا لمديرية التربية والتعليم بأسيوط والنهوض بمنظومة العمل واستكمال مسيرة التطوير قطاع التربية والتعليم للإرتقاء بمنظومة العمل

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