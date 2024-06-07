السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد شائعات ارتباطهما.. تعرف على فارق العمر بين أحمد سعد وحلا شيحة

أحمد سعد وحلا شيحة
أحمد سعد وحلا شيحة

تصدر اسم الفنان أحمد سعد، والفنانة حلا شيحة، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب صورتهما التي تداولها مستخدمو السوشيال ميديا من فرح الفنانة جميلة عوض، الذي أقيم أمس الخميس داخل القلعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء والأقارب.

وبعد شائعات ارتباطهما.. يرصد "الدستور" فارق العمر بين أحمد سعد وحلا شيحة فى سياق السطور التالية


حلا شيحة هي من مواليد 23 فبراير 1980، أي تبلغ من العمر 44 عاما، أما بالنسبة للفنان أحمد سعد فهو من مواليد 20 أغسطس عام 1981، أي يبلغ من العمر 43 عاما، ويكون الفارق بينهما في العمر عاما واحدا فقط، وتكبر الفنانة حلا شيحة الفنان أحمد سعد بعام واحد فقط.

علياء البسيونى وأحمد سعد

وكانت آخر زيجات الفنان أحمد سعد في أغسطس عام 2022، حيث أعلن الفنان أحمد سعد عن زواجه من مصممة الأزياء علياء البسيوني، والتي أكد في جميع لقاءاته أنها "وش السعد"، وظل الزواج مستمرا لمدة 3 سنوات، وأنجبت منه طفلتين، إلا أنه دون سابق إنذار أعلنت علياء عن انفصالها عن زوجها أحمد سعد، معللة هذا الانفصال المفاجئ، بقولها: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته، حابة أشكر أحمد جدا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ، وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللى أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماما وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللى أنا ابتديته ومكنتش حابة إنه ينتهي، شكرا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجاته وبعدها شغلك، أكبر شكر على المقلب إلا أنا أخدته في العلاقة دي، وكنت فاهمة إن ليها قيمة، ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى، ربنا معانا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".

مصادر تكشف لـ"الدستور" حقيقة ارتباط حلا شيحة وأحمد سعد

 

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