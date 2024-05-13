الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وصول أول جهاز ليزر ماسح ضوئي لقسم العلاج الطبيعي بمستشفى أسيوط العام

جهاز ليزر ماسح ضوئي
جهاز ليزر ماسح ضوئي

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط وصول جهاز "ليزر ماسح ضوئي" للعمل بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى أسيوط العام الشاملة، وهو الأول من نوعه في مستشفيات الصحة بأسيوط، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية بمستشفيات الصعيد.


وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن الجهاز الجديد متميز وعالي الكفاءة، وتم وضعه بمستشفى أسيوط العام لموقعها المتميز بوسط مدينة أسيوط، معلنًا توفير كل سبل الدعم وتشغيله لتحقيق الإستفادة القصوى لصالح المرضى، لافتا إلى تجهيز وإعداد قسم العلاج الطبيعي على أعلى مستوى، بشكل يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية لأبناء المحافظة.

استخدامات الجهاز متعددة


من جانبها، أشارت دكتورة دعاء عماد الدين مدير إدارة العلاج الطبيعي بصحة أسيوط، أن استخدامات الجهاز متعددة منها علاج القرح الناتجة عن مرض السكر والتهاب أوتار العضلات وآلام مفصل الفك وألم العصب الثلاثي وقرح الركود الوريدي والتهاب مفصل الفخذ وتجمد الكتف وتمزق الأربطة بالركبه والآم الغضروف والتهاب اللفافه الأخمصية والتهاب غمد الوتر والآم العضلات وقرح الفراش وخشونة الفقرات ومتلازمة النفق الرسغي والالتهاب الكيسي والندبات الجلديه وغيرها من الأمراض.


يذكر أن إدارة العلاج الطبيعى بصحة أسيوط أحدثت طفرة غير مسبوقه في افتتاح اقسام للعلاج الطبيعي في مختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالإضافة إلي وحدات الرعاية الصحية بالقرى، والأقسام التي تشمل كافة التخصصات الدقيقة للعلاج الطبيعى، ووحدات متخصصة لتأهيل الأطفال متحدي الإعاقة.

 

يأتي ذلك في إطار خطة دعم وزارة الصحة والسكان ومديرية الصحة بأسيوط للقطاع الطبي بالمحافظة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى وتوفير أحدث الأجهزة اللازمة لذلك.

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مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط وصول جهاز ليزر ماسح ضوئي بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى اسيوط العام مستشفيات الصحة بمحافظة أسيوط الدكتور محمد زين الدين حافظ

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