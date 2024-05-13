الإثنين 13 مايو 2024
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جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تحصد جائزة التميز العلمى فى مجال الإنتاج الغذائى

جانب من التكريم
جانب من التكريم

أعلن الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، عن حصول طلاب الجامعة على جائزة التميز العلمي في فعاليات هاكاثون التكنولوجيا الأول الذي أقيم بجامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية بمشاركة ١٠ جامعات تكنولوجية.

وقال الدكتور جمال تاج رئيس الجامعة، إن طلاب الجامعة شاركوا بـ٤ مشروعات مختلفة في فعاليات الهاكاثون، وقد حصد مشروع "الطاقة المتجددة في تكنولوجيا التصنيع الغذائي" جائزة التميز العلمي من ضمن ما يقرب من ٤٠ مشروعًا شارك بها طلاب الجامعات التكنولوجية المختلفة.


الهاكاثون عرض ابتكارات طلاب الجامعات التكنولوجية


وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بفوز طلاب الجامعة بجائزة التميز العلمي في هذا الحدث الذي يعد الأول من نوعه، خاصة وأنه يشارك فيه طلاب الجامعات التكنولوجية المختلفة، والذي حظى بأفكار تكنولوجية وابتكارية متميزة تعكس المستوى العلمي الذي وصلت إليه الجامعات التكنولوجية.


كما أشاد الدكتور جمال تاج بمستوى الهاكاثون الذي عرض ابتكارات طلاب الجامعات التكنولوجية، والتي تهدف لخدمة المجتمع وتوطين الصناعة المصرية، وأكد على نجاح فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية.


وهنأ رئيس الجامعة الطلاب الفائزين بالمشروع، وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة المشرفين عليه، متمنيًا للجميع دوام النجاح والتوفيق من أجل رفعة راية جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية في كل المحافل الداخلية والخارجية.

 

 

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الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية طلاب الجامعة على جائزة التميز العلمي فعاليات هاكاثون التكنولوجيا بجامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية بمشاركة ١٠ جامعات

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