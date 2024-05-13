روبي وسميرة سعيد وبسمة بوسيل.. "أغاني الصيف" تشعل المنافسة بين المطربين

استهل عدد من المطربين فصل الصيف بطرح ألبوماتهم وأغانيهم الجديدة تزامنًا مع موسم الأعياد والأجازات مؤخرًا، وحملت أغلب الأعمال المطروحة طابع "اللايت" تزامنًا مع متطلبات الجمهور في موسم الصيف.. وفي السطور التالية ترصد "الدستور" الجديد في الساحة الغنائية:

روبي.. الليلة حلوة

كعادتها تصدرت الفنانة روبي التريند بأغنيتها الجديدة التي طرحتها منذ أيام قليلة بعنوان "اللية الحلوة" لتواصل تألقها وتصدرها محركات البحث عقب طرحها لكل أغنيها جديدة لها والتي كان آخرهم قبل، الليلة حلوة، أغنية 3 ساعات متواصلة، وأغنية نمت ننة.

وتُعد أغنية الليلة الحلوة هي استهلال أغاني الصيف لـ"روبي" والأغنية من كلمات مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، ومكس وماستر عمرو الخضري.

سميرة سعيد.. كداب

كما طرحت الفنانة سميرة سعيد كليب أغنية "كداب" الذي تلائم بشكل كبير جدًا مع الأجواء الصيفية من حيث الألوان وأماكن التصوير وكذلك إيقاع الأغنية.

و"كداب" من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

بسمة بوسيل.. البدايات

طرحت الفنانة بسمة بوسيل أول أغنية لها بعد فترة غياب انتهت بانفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، والذي فاجأ هو الأخر جمهوره بكتابة أغنية العودة لطليقته وأم أبنائه "بسمة"

وتصدرت أغنية بسمة بوسيل الجديدة تريند جوجل والتي حملت عنوان "البدايات" والأغنية من إنتاج تامر حسني.

وقالت عنها بسمة:"الأغنية دي بتاعت تيمو، ولما قلتله أنا عايزة أعمل أغاني بتاعتي على طول شجعني وقالي طب أول أغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظه إنه يديهالي".

صابر الرباعي.. الباشا

الفنان صابر الرباعي خاض تجربة جديدة وهي الإنتاج الموسيقي من خلال أغنية "الباشا".، وهي من كلمات الشاعر محمد أبو نعمة والالحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

محمد عدوية.. ليالي بتروح

طرح الفنان محمد عدوية أغنية "ليالي بتروح" وصورها فيديو كليب، والأغنية من ألحان وليد نور، وتوزيع بشوي صفوت

نيكول سابا.. خلصت خلاص

الفنانة نيكول سابا قررت التواجد أيضًا في صيف 2024 وعدم الغياب عن جمهورها وطرحت أغنية جديدة بعنوان "خلصت خلاص"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، والملحن مصطفى العسال، والموزع الموسيقي أماديو.