الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

حنان مطاوع تستكمل تصوير مسلسلها "هابي هالوين"

حنان مطاوع
حنان مطاوع

حققت الفنانة حنان مطاوع، نجاح كبير من خلال مسلسل "صوت وصورة" الذي عرض ضمن مسلسلات الأوف سيزون، وشاركها نخبة من ألمع النجوم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبد التواب.

وبعد هذا النجاح الكبير، تستعد الفنانة حنان مطاوع لاستكمال تصوير مسلسل هابى هالوين، ويشارك فيه نخبة من ألمع النجوم، ومن تأليف وإخراج أحمد عبده.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور" عن انتهاء الفنانة حنان مطاوع من تصوير أغلب مشاهدها خلال الفترة الماضية، وتصور حاليًا باقى المشاهد خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل وأحداث مسلسل "هابي هالوين" 

وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي مثير حول جريمة قتل تحدث يوم الهالوين وتشير أصابع الاتهام إلى أكثر من شخصية ويتم البحث عن كشف هذا اللغز.

صناع وأبطال مسلسل "هابي هالوين" 

"هابي هالوين" بطولة حنان مطاوع، محمود عبدالمغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، محمد مغربي، عماد أدريانو، علي الشامل، وسيناريو وحوار الكاتب محمد أشرف، مدير تصوير محمد مطر، موسيقى تصويرية محمد مدحت، مهندس صوت مرسي عبدالغني، مونتاج منار حسني وإشراف فني على الديكور سالوناز الجارحي، ومن إخراج أحمد عبده.

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