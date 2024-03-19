"الدستور" تنعى زينة مطاوع مونتيرة عتبات البهجة

ببالغ الأسى والحزن، تنعى مؤسسة "الدستور" برئاسة الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، المونتيرة زينة مطاوع، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعلن السيناريست مدحت العدل عن وفاة المونتيرة زينة مطاوع، بعد صراع مع المرض.

كتب مدحت العدل، عبر خاصية Stories بتطبيق Instagram: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم أنا وجميع العاملين على مسلسل (عتبات البهجة) بخالص التعازي والمواساة لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".