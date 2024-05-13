الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بالاتجار في المواد البترولية بشكل غير مشروع بالأقصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر من ضبط مالك محطة وقود، وسائق «لأحدهما معلومات جنائية» - مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في بيع المواد البترولية بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي. 

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ضبط 26 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية

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وتم ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة نقل مُحمل عليها 5 أطنان سولار بدون أوراق أو فواتير، وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المواد البترولية شكل غير مشروع قطاع الأمن العام البحث الجنائي

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