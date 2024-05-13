ضبط متهمين بالاتجار في المواد البترولية بشكل غير مشروع بالأقصر

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر من ضبط مالك محطة وقود، وسائق «لأحدهما معلومات جنائية» - مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في بيع المواد البترولية بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.

وتم ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة نقل مُحمل عليها 5 أطنان سولار بدون أوراق أو فواتير، وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.