الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بترويج العقاقير والأدوية المخدرة في الجيزة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج العقاقير والأدوية المخدرة بمحافظة الجيزة.

أكدت التحريات قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واستغلالها فى الترويج لبيع الأدوية والعقاقير المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته آخر مقيم بمحافظة الفيوم حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهما 415 أمبول مخدر ومؤثر على الصحة النفسية.

بمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص، تم استهدافه ثم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته 210 أمبول مخدر ومؤثر على الصحة النفسية.

بمواجهتهم اعترفوا بترويج تلك العقاقير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الغربية الأدوية المخدرة الجيزة بيع الأدوية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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