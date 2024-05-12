الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع عناصر إجرامية خطرة في تبادل لإطلاق النار بأسيوط

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

فى ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من تجار المخدرات والأسلحة غير المرخصة، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام بؤرة إجرامية تضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "شروع فى قتل – مخدرات – سلاح وذخيرة - واستعمال قوة) بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية مُتخذين من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

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وباستهدافهم، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعهم وعثر بحوزتهم على (2 قنبلة يدوية – رشاش جرينوف – 10 بنادقية آلية - 10 بنادق خرطوش – 9 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 225 كيلو جرام ).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (مليون جنيه)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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