الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ13 مليون جنيه خلال 24 ساعة

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

واصلت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ16 مليون جنيه

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ضبط 19 مليون جنيه في قضايا اتجار عملات بالسوق السوداء

 وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 13 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

اتجار بالنقد الاجنبي النقد الأجنبي 13 مليون جنيه الداخلية أسعار العملات

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ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ16 مليون جنيه

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