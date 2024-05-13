الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وتامول بـ3.3 مليون جنيه

حشيش وتامول
حشيش وتامول

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 6 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "الإسماعيلية، مطروح" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 3.35 مليون جنيه. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (إسماعيلية، مطروح) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط 4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة أبوصوير وبحوزتهم 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

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وتم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو".

كما تم ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 12300 قرص مخدر لعقار "التامول". 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3.35 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية  وجاري العرض على النيابة العامة. 

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

عناصر إجرامية حشيش وتامول الإسماعيلية مطروح مكافحة المخدرات

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