الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق اشتعل بسيارة ملاكى فى العمرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اشتعل بسيارة ملاكى فى العمرانية دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 

وفور تلقى بلاغ يفيد باشتعال حريق بسيارة ملاكي تسبب فى توقف حركة السيارات فى العمرانية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النيران بسيارة ملاكى، مما أسفر عن تفحمها، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

وتم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

 

كما سيطرت الحماية المدنية على حريق اندلع داخل منزل فى منطقة أوسيم، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة أوسيم، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

 

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطني المنزل لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

الحماية المدنية حريق العمرانية حريق بسيارة حركة السيارات

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