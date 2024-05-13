طارق فهمى لـ"الشاهد": إسرائيل تعانى من أزمة هيكلية مرتبطة ببقائها فى الأقليم

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك استقلات كبيرة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي والرقابة العسكرية تحجب المعلومات.

وأضاف "فهمي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": “إسرائيل تعاني من أزمة هيكلية مرتبطة ببقائها في الأقليم وشرعيتها مهددة”.

وتابع: "اليوم إسرائيل تتعرض لأكبر حملة استهداف للدولة مؤسساتها وقيادتها، ومذكرة التوقيف لو صدرت بالفعل من محكمة العدل الدولية بشأن نتنياهو و32 قيادة عسكرية، هنا سيكون هناك نزع لشرعية إسرائيل في المحافل الدولية، لأن الدولة التي حاولت طول السنوات الماضية أن تثبت نفسها وتتواجد ستسقط مشروعيتها على الأرض".