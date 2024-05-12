وزير الاتصالات عن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات": وفرت آلاف فرص العمل (خاص)

وضعت وزارة الاتصالات خطة لتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية والاتفاق مع مصنعي الهواتف الذكية لإنشاء مصانع في مصر، وفق المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات” بعد هذه الجهود الكبيرة، قامت 4 شركات عالمية بإنشاء مصانع لها في مصر.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إن الوزارة نجحت في جذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها في مصر بهدف توطين صناعة الإلكترونيات في مصر، موضحا أن المبادرة ساهمت في مضاعفة حجم صادرات مصر الرقمية من الإلكترونيات وأدت لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية إلى السوق المحلي.

وأكد في تصريحات لـ"الدستور"، أن المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات جذب 4 مصانع ووفرت آلاف فرص العمل للشباب، موضحا أن توطين المكون المحلي يصل إلى 45 % وتم تأسيس مصانع لشركات كبرى، بالإضافة لإنشاء مصنعين لتصنيع الساعات الذكية واكسسوارات الهواتف والسماعات اللاسلكية.

سد احتياجات السوق المحلي

والمح الوزير إلى أن الهدف من المبادرة الرئاسية سد احتياجات السوق المحلي من الأجهزة الهواتف الذكية ومستلزماتها وتصدير جزء للسوق الإفريقي والمنطقة العربية وتوطين التكنولوجيا بهدف جعل مصر مركز إقليمي لتصدير خدمات الاتصالات والمنتجات.

واستطرد أن المبادرة اطلقت مجموعة من الحوافز الاستثمارية للشركات منها إعفاءات ضريبية، وتخفيضات على أسعار الأراضي، وتوفير مرافق التدريب والبحث، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مركز إمحوتب للإبداع والتطوير فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يحتوى على عدد من المعامل المتطورة ويستضيف 22 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات.

وأوضح، أن المبادرة تستهدف العمل على تطوير المجالات الأساسية لصناعة الإلكترونيات، بما في ذلك أشباه الموصلات والأنظمة المُدمجة وتصميم الإلكترونيات وتوفر الدعم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة من خلال برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال.

100 مليون مستخدم للهاتف المحمول والإنترنت

ولفت الوزير إلى أن “سوق المحمول والهواتف الذكية كبير، ومصر لديها 100 مليون مستخدم للهاتف المحمول والإنترنت الموبايل يحتاج خلق صناعة محلية، بهدف خفض الفاتورة الاستيرادية مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لإنشاء أول مركز إبداع متطور فى الشرق الأوسط لدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة”.

وأتم عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن المبادرة على ترتكز علي محورين رئيسيين، الأول التصميم والإنتاج المتميز للدوائر الإلكترونية والأنظمة ذات القيمة المضافة العالية والمدعومة بمستوى عالٍ من الدعم الفني، والثاني هو إنشاء صناعة إلكترونيات كثيفة العمالة، مشيرًا إلى أنه تم تأسيس 8 شركات جديدة متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة، ليصبح إجمالى الشركات 70 شركة عالمية ومحلية.