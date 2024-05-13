"الصحة العالمية" تعلن ظهور حالات إصابة بفيروس غرب النيل فى بعض الدول الأوروبية

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتشار فيروس حمى غرب النيل في بعض الدول الأوروبية، وأصدرت تنبيهًا، وأمرت الجهات المعنية هناك بتسريع أنشطة التنظيف قبل بدء موسم الرياح الموسمية وموسم فصل الصيف هناك.

وحتى الآن، تم اكتشاف ما لا يقل عن 30 حالة إصابة بالمرض المنقول بالنواقل.

وفيروس غرب النيل هو فيروس ينقله البعوض ويمكن أن يسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا، وينتشر عن طريق لدغة بعوضة مصابة، وخاصة بعوض الكيولكس الذي يعتبر الناقل الرئيسي للمرض.

وحسب موقع “Hindustan times”، فإن انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان غير معروف بعد، ويشتبه في أن حالاتان وفاة لشخصين في الأيام الأخيرة كانت بسبب فيروس WNV.

ما هو فيروس غرب النيل؟

فيروس غرب النيل هو فيروس فلافي ينقله البعوض ويمكن أن يسبب أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا لدى البشر وبعض الطيور، يوجد الفيروس بشكل شائع في أفريقيا وأوروبا وغرب آسيا وأمريكا الشمالية، ولكن تم اكتشافه بشكل متزايد في أجزاء أخرى من العالم.

وقالت الدكتورة نيها راستوجي، استشارية الأمراض المعدية بمعهد فورتيس: "ينتشر الفيروس إلى البشر عن طريق لدغة بعوضة مصابة، وخاصة بعوض الكيولكس، فهو الناقل الرئيسي لفيروس غرب النيل، ولن تظهر أي أعراض على معظم الأشخاص المصابين بفيروس غرب النيل الا أعراض تشبه الأنفلونزا وقد ظهرت عليهم في غضون يومين إلى 14 يومًا بعد تعرضهم للدغة بعوضة مصابة".

وتابعت: "حمى غرب النيل هي مرض فيروسي ينقله البعوض وأصبح مصدر قلق كبير على الصحة العامة، خاصة خلال الأشهر الأكثر دفئًا في أوروبا عندما يصل نشاط البعوض إلى ذروته، وفي حين أن غالبية الأفراد المصابين يظلون بدون أعراض أو يعانون فقط من أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا، يجب علينا أن نكون يقظين لأن هذا الفيروس لديه القدرة على التسبب في مضاعفات عصبية شديدة وحتى مهددة للحياة، خاصة لدى الفئات السكانية الضعيفة مثل كبار السن والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة".

أعراض حمى غرب النيل:

وبعض الأعراض الشائعة لفيروس غرب النيل هي الحمى والصداع وآلام الجسم والتعب والغثيان والقيء والإسهال والتعب العام والارهاق، وفي عدد قليل من الحالات، يمكن أن تؤدي الإصابة بفيروس غرب النيل إلى أمراض عصبية حادة، مثل التهاب السحايا والتهاب الأغشية التي تحيط بالدماغ والحبل الشوكي أو التهاب الدماغ.

نصائح وقائية

لا يوجد لقاح أو علاج محدد لعدوى فيروس غرب النيل، ومع ذلك يمكن استخدام طارد الحشرات الذي يحتوي على DEET، أو picaridin، أو زيت ليمون الأوكالبتوس، أو IR3535.

وأيضا ارتداء قمصانًا وسراويل طويلة الأكمام عندما يكون الشخص بالخارج، خاصة عند الفجر لان البعوض يكون أكثر نشاطًا، والتخلص من أماكن تكاثر البعوض حول المنزل عن طريق التخلص من المياه الراكدة في الإطارا وأواني الزهور والحاويات الأخرى.

وقالت الدكتورة نيها راستوجي: إن اتخاذ تدابير وقائية فعالة، مثل استخدام طارد الحشرات، وارتداء الملابس الواقية، والقضاء على مصادر المياه الراكدة التي يتكاثر فيها البعوض أمر مهم للغاية، يعد التعرف المبكر على الأعراض، بما في ذلك الحمى والصداع وآلام الجسم والطفح الجلدي، أمرًا مهم جدا للتشخيص السريع والتدخل الطبي المناسب.

وأوضحت أن الأشخاص الذين يعانون من حالات حادة من حمى غرب النيل قد يحتاجون إلى دخول المستشفى والرعاية الداعمة، بما في ذلك تناول السوائل الوريدية، ودعم الجهاز التنفسي، والوقاية من العدوى الثانوية.

وأكدت أن المراقبة الدقيقة وإدارة المضاعفات العصبية، مثل التهاب الدماغ والتهاب السحايا، أمر بالغ الأهمية لتقليل الآثار طويلة المدى وتحسين نتائج المرضى بالشفاء.