الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة والمنوعات

كل ما تريد معرفته عن أعراض فيروس غرب النيل

البعوض
البعوض

يسبب فيروس غرب النيل في الغالب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات عصبية تهدد الحياة.

وتنتشر حمى غرب النيل عبر مقاطعات كيرالا الثلاث - مالابورام وكوزيكود وثريسور، وأصدرت وزارة الصحة بالولاية تنبيهًا، وأمرت السلطات بتسريع أنشطة التنظيف قبل الرياح الموسمية .

 وحتى الآن، تم اكتشاف ما لا يقل عن عشر حالات إصابة بالمرض المنقول بالنواقل، فيروس غرب النيل هو فيروس فلافي ينقله البعوض ويمكن أن يسبب أعراضًا تشبه أعراض الإنفلونزا. 

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فيروس غرب النيل

وينتشر عن طريق لدغة بعوضة مصابة، وخاصة بعوض الكيولكس الذي يعتبر الناقل الرئيسي للمرض، انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان غير معروف بعد، يشتبه في أن وفاة شخصين في الأيام الأخيرة كانت بسبب فيروس WNV، وفقًا لتقرير صحيفة هندوستان تايمز، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن.

البعوض

فيروس غرب النيل هو فيروس فلافي ينقله البعوض ويمكن أن يسبب أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا لدى البشر وبعض الطيور، يوجد الفيروس بشكل شائع في أفريقيا وأوروبا وغرب آسيا وأمريكا الشمالية، ولكن تم اكتشافه بشكل متزايد في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك ولاية كيرالا.

ينتشر الفيروس إلى البشر عن طريق لدغة بعوضة مصابة وبعوض الكيولكس، الشائع في ولاية كيرالا، هو الناقل الرئيسي لفيروس غرب النيل في الولاية، ولن تظهر أي أعراض على معظم الأشخاص المصابين بفيروس غرب النيل. 

تقول الدكتورة نيها راستوجي، استشارية الأمراض المعدية بمعهد فورتيس التذكاري للأبحاث، جوروجرام: "مع ذلك، فإن أولئك الذين يعانون من أعراض سيشعرون عادةً بمرض يشبه الأنفلونزا في غضون يومين إلى 14 يومًا بعد تعرضهم للدغة بعوضة مصابة".

حمى غرب النيل هي مرض فيروسي ينقله البعوض وأصبح مصدر قلق كبير على الصحة العامة، خاصة خلال الأشهر الأكثر دفئًا عندما يصل نشاط البعوض إلى ذروته. 

وفي حين أن غالبية الأفراد المصابين يظلون بدون أعراض أو يعانون فقط من أعراض خفيفة تشبه أعراض الإنفلونزا، يجب علينا يقول الدكتور راكيش جوبتا، كبير استشاري الطب الباطني بمستشفيات إندرابراسثا أبولو: "أن نكون يقظين لأن هذا الفيروس لديه القدرة على التسبب في مضاعفات عصبية شديدة وحتى مهددة للحياة، خاصة لدى الفئات السكانية الضعيفة مثل كبار السن والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة".

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