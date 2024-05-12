90 دقيقة لا تقبل "أى غفوة".. بدلاء "ذهبيون" للزمالك أمام نهضة بركان

يخطئ من يعتقد أن نتيجة مباراة الليلة بين الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية سيحددها فكر الجهاز الفني ومستوى اللاعبين داخل المستطيل الأخضر أو أخطاء التحكيم فقط لكن سيكون للبدلاء دور مهم في تحديد النتيجة.

دور البدلاء يحدده الجهاز الفني على ضوء السيناريو الذي سيحدث على أرض الملعب وأيضًا على ضوء النتيجة ورغم الغيابات التي يعاني منها الزمالك لكنه ما زال يملك بدلاء يمكنهم تحقيق أهداف المدير الفني عند الدفع بهم.

في الدفاع يملك الزمالك الفلسطيني ياسر حمد إذا تقدم الزمالك وأراد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني زيادة عدد المدافعين.. وفي الشوط الدفاعي أيضًا يوجد محمد أشرف روقا وزياد كمال للاستعانة بهما في حالة تقدم الزمالك أو استمرار نتيجة التعادل.

وفي الجانب الهجومي إذا لم يدفع جوزيه جوميز بإبراهيم نداى ويوسف أوباما سيكون تواجدهما على مقاعد البدلاء، وكلاهما يملك مرونة تكتيكية تمكنه من اللعب في أكثر من مركز، وبالتالي يمكن الاستعانة بهما سواء لتحقيق أهداف دفاعية أو هجومية.

مواجهة نهضة بركان في ملعبه ووسط جماهيره من نوعية المباريات التي يطلق عليها "مباريات لا تقبل الخطأ" لأن أى خطأ قد يكون ثمنه ليس خسارة المباراة فقط ولكن خسارة البطولة، لذلك على لاعبي الزمالك التركيز واليقظة طوال المباراة، خاصة أن الحكم الكيني بيتر واوريو لا يؤمن جانبه، وقد يكون من الحكام الذين ينحازون لصاحب الأرض والجمهور.

التركيز واليقظة يجب ألا يكونا من نصيب المدافعين ولاعبي الوسط فقط، ولكن تركيز لاعبي الخط الهجومي مهم أيضًا لاستغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف، خاصة أن كل هدف يسجله الزمالك في ملعب بركان يزيد من سهولة مهمته في مباراة العودة بالقاهرة يوم الأحد المقبل لحسم اللقب لصالحه.