عصام السيد لـ"الشاهد": وزير الثقافة فى عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد

قال المخرج عصام السيد، إن ما أثار استياء المثقفين بشكل كبير في عهد الإخوان اختيار وزير الثقافة علاء عبد العزيز.

وأضاف "السيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "محدش يعرفه فضلنا نبحث عن سيرته كثيرًا، مكنش حد يعرفه إلا قلائل لكن غير كدة مفيش".

واستكمل: "وزير ثقافة ليس له نشاط فني أو ثقافي ولا إنتاج علمي، هما كتابين طبعوا في سوريا عبارة عن رسالة الماجستير والدكتوراة، واتضح من خلال سيرته الذاتية أن عنده مشكلات، رجل حاصل على الدكتوراة بعد سن 47، وهذا أمر غريب في قوانين الجماعات، وتم رفده في فترة ثم عاد بحكم قضائي، ومع البحث اتضح أنه كتب مقالة هي التي تسببت في صعوده".

وأردف: "المقالة كانت كلها شتائم في المثقفين، وأن المثقفين مثقفين مكاتب لا يفهمون في السياسة، وإن اتجاه الإخوان عظيم، وكأن هذا المقال كان بمثابة أوراق اعتماد".

وتابع: "حد من اليسار ثم حزب إسلامي منغلق تحت التأسيس كل المعروف عنه إنه حزب متشدد، هذه نقلة غريبة جدًا، وكنا نتساءل مين اللي جاب ده وليه؟".