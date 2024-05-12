الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصر تحصد أكثر من 20 ميدالية ذهبية في البطولة الإفريقية لجمباز الترامبولين

أولمبياد باريس
أولمبياد باريس

نجح منتخب مصر لجمباز الترامبولين في الحصول على أكثر من 20 ميدالية ذهبية، وفضية واحدة، وبرونزيتين، وذلك خلال مشاركته في فعاليات البطولة الإفريقية لجمباز الترامبولين المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، التي استضافتها تونس لمدة يومين (10 - 11 مايو) بـ 10 لاعبا ولاعبة بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.


وأسدلت البطولة ستارها بتأهل المصرية ملك حمزة لأولمبياد باريس، وفوز عمر فرج بالمركز أول فردي عام، وأحمد الشربجي ثالث فردي عام، كما حصل محمد شاهين وعمر فرج، على أول زوجي للناشئين، وحصلت لمار شعيب من الناشئات على المركز الثاني فردي عام، وحصلت سجى فهمي، وخديجة محمد، على أول زوجي بطل إفريقيا للناشئات، كما حصل فريق الناشئات والناشئين على المركز الأول فريق.


أما فريق الرجال؛ فحصل أيضًا سيف هاني أول فردي عام بطل إفريقيا، رامز ضياء وسيف هاني أول زوجي، كما حصلت ملك حمزة أول فردي عام بطلة إفريقيا، وحصلت أشرقت شريف على المركز الثالث فردي عام، وفاز زوجي الآنسات ( ملك حمزة - أشرقت شريف ) بالمركز الأول.

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تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول في الفرق

كما نجح فريق الرجال فى اليوم الأول في تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول في الفرق، كما توجت ناشئات مصر لجمباز الترامبولين بالمركز الأول، والميدالية الذهبية في منافسات الفرق ونجح منتخب مصر للناشئين في الحصول على المركز الأول فرق، والميدالية الذهبية.


فيما حصد المنتخب التونسي 10 ميداليات متنوعة، الميدالية الذهبية في مسابقة الفرق بفضل منتخب الآنسات الذي حقق أيضا فضية مسابقة الثنائي، فيما أحرز منتخب الشباب ميدالية فضية في مسابقة الفرق وبرنزيتين في الفردي والثنائي، وتتشارك تونس بـ15 رياضيا ورياضية في هذه الدورة التي تعد تأهيلية للألعاب الأولمبية (باريس 2024) غير أنهم لم يكونوا معنيين بالترشح للأولمبياد باعتبار أن الرياضي الوحيد الذي كان يملك حظوظا في سباق التأهل لؤي العياري، تعرض لأزمة صحية منعته من المشاركة في منافسات هذه البطولة.


وقام السفير إيهاب فهمي سفير مصر لدى تونس، ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الدكتور إيهاب آمين، ورئيس الاتحاد التونسي للجمباز عبد الباسط بو عبيدي بتسليم اللاعبين الميداليات والأدرعة الخاصة ببطولة إفريقيا.


يشار إلى أن البطولة تم افتتاحها - أول أمس - وزير الشباب والرياضة التونسي الدكتور كمال دقيش، بحضور السفير إيهاب فهمي سفير مصر لدى تونس، والدكتور إيهاب آمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وعبد الباسط بو عبيدي رئيس الاتحاد التونسي للجمباز، ومحافظ "بن عروس" عز الدين شلبي ممثلا عن رئاسة الجمهورية التونسية، ورئيس اللجنة الفنية الدولية للجمباز الترامبولين، بمشاركة في نحو 45 رياضيا من 6 دول: مصر، تونس، نامبيا، جنوب إفريقيا، الجزائر، المغرب.

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