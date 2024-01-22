محافظ الجيزة يكرم الطالبة الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة انجلترا للخماسي الحديث

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الطالبة حنين رمضان سمير بالصف الاول الثانوى بمدرسة الشهيد العقيد احمد فايز الثانوية بنات بالعمرانية من ذوى الهمم وذلك لحصولها على الميدالية الذهبية والمركز الأول على مستوى العالم ببطولة الخماسى الحديث والتى أقيمت بإنجلترا متخطية 79دولة شاركت في البطولة.



واهدى المحافظ الطالبة شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لتفوقها الرياضي مؤكدًا أنها نموذج مشرف يحتذى به في الإرادة وتحدى الصعاب وفخرًا لأبناء المحافظة.



وأكد محافظ الجيزة على دعمه الدائم للمتفوقين خاصة ذوى الهمم في مختلف المجالات سواء التعليمية أو الرياضية او العلمية او الفنية والاهتمام بهم وتشجيعهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم والتأكيد على حقوقهم كونهم أمل الحاضر والمستقبل، وفى نهاية اللقاء أعرب المحافظ عن تمنياته للطالبة بتحقيق المزيد من التفوق والتقدم.



وفيما أعربت الطالبة حنين رمضان عن امتنانها بهذا التكريم والذى يعد بمثابة دفعة قوية لها ولمثلها من ذوى الهمم بالاستمرار في مواصلة النجاح والتفوق وتوجهت بالشكر إلي السيد المحافظ علي الرعاية الدائمة لذوي القدرات والهمم.

وكان تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام سير إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية في اول أيام الامتحانات، وذلك خلال جولة قام بها صباح اليوم الأربعاء على عدد من مدارس المحافظة حيث يؤدي200 الف و85 طالبا الامتحانات ذلك العام داخل 698 لجنة امتحانية.



واطمئن المحافظ خلال الجولة على إنتظام العمل باللجان والإلتزام بالمواعيد المحددة لبدء وإنتهاء الإمتحانات وتوافر كافة التسهيلات الي جانب تواجد الزائرة الصحية والمختصين من مديرية الشئون الصحية بالعيادة الطبية للتعامل مع اي حالات طارئة للطلاب.



وشدد المحافظ خلال جولته التفقدية باللجان على توفير الجو الملائم والهادىء للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

