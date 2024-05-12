إطلاق صاروخ تجاه ريعيم فى غلاف غزة دون تفعيل صافرات الإنذار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بإطلاق صاروخ تجاه ريعيم في غلاف غزة، دون تفعيل صافرات الإنذار.

وكان أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، قد قال إن "حزب الله" نفذ 6 عمليات باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، استخدموا فيها الصواريخ، والعديد من الأسلحة في مناطق عسكرية، والتي تم استهدافها عدة مرات قبل ذلك، مشيرًا إلى أن ما حدث يكشف عن أن منظومة اعتراض الصواريخ "القبة الحديدية" في الجانب الإسرائيلي لم يعد لها وجود على الإطلاق على الحدود الجنوبية اللبنانية.