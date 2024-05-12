الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إطلاق صاروخ تجاه ريعيم فى غلاف غزة دون تفعيل صافرات الإنذار

إطلاق صاروخ
إطلاق صاروخ

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بإطلاق صاروخ تجاه ريعيم في غلاف غزة، دون تفعيل صافرات الإنذار.

فشل القبة الحديدية

وكان أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، قد قال إن "حزب الله" نفذ 6 عمليات باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، استخدموا فيها الصواريخ، والعديد من الأسلحة في مناطق عسكرية، والتي تم استهدافها عدة مرات قبل ذلك، مشيرًا إلى أن ما حدث يكشف عن أن منظومة اعتراض الصواريخ "القبة الحديدية" في الجانب الإسرائيلي لم يعد لها وجود على الإطلاق على الحدود الجنوبية اللبنانية.

إطلاق صاروخ صفارات الإنذار قناة القاهرة الإخبارية تفعيل صفارات الإنذار

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