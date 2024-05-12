أكرم السيسى لـ"الشاهد": الحرب الإسرائيلية كشفت الوجه الآخر للإعلام الغربى (فيديو)

قال الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، إن: "الإعلام الغربي في مأزق كبير للغاية خلال الوقت الراهن، خاصة أنه يرفع دوما راية حقوق الإنسان والديمقراطية وقيم المهنية، ولكن الازدواجية التي ارتكبها مؤخرا خلال تغطية الأزمة الفلسطينية الراهنة فضحته بشدة".

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه: "نحن الآن أمام موقفين متشابهين، وهما هجوم روسيا على أوكرانيا، التي اعتبره الإعلام الغربي أن روسيا دولة محتلة، وفي ثوان معدودة وقف العالم أجمعه ضد روسيا، واتخذت ضدها قرارات قاسية للغاية سواء اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا، فضلا عن الدعم الكبير لأوكرانيا في ظل الحرب".

وتابع: "وفي موقف مشابه تماما لما حدث في أوكرانيا، والمتواجد بالفعل منذ 70 عامًا، حين وقعت أحداث السابع من أكتوبر الماضي، رأينا وجها آخر تماما للإعلام الغربي، فأصبحوا يساندون ويقدمون الدعم الكامل للدولة المحتلة (إسرائيل) على حساب الدولة المظلومة (فلسطين)، كما أدانوا المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهنا ظهرت الازدواجية السيئة لهذه المؤسسات".