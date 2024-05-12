الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مفكر سياسى: التصعيد الإسرائيلى فى رفح يفتح الباب أمام تعليق اتفاقية السلام

الدكتور علي الدين
الدكتور علي الدين هلال

تحدث الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، عن موقف مصر الرسمي الذي ظل محل تكتم لأيام وأسابيع، موضحا أن مصر كشفت عن تحميلها لإسرائيل المسؤولية عن الأوضاع الأمنية والعسكرية المتدهورة في رفح.

وأشار هلال، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة CBC، إلى أن هناك جهات استغلت الظروف لنشر الشائعات، مؤكدًا على دور إسرائيل في ترويج شائعات حول التنسيق مع مصر، وأكد على أن مصر تقوم بدور الوسيط في النزاع، وهو دور معقد يتطلب تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المتضاربة وبناء الثقة بينهم.

وأضاف أن الوسيط يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك الاستماع إلى الأكاذيب ومشاهدة مواقف متناقضة، والسعي لإيجاد حلول لتجنب أن يصبح طرفًا في النزاع، ولفت إلى أن مصر قد حذرت من استمرار الوضع الحالي في رفح والذي يهدد الاستقرار والأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أنه قد يؤدي إلى تهديد الأمن القومي المصري وقد يفتح الباب أمام كافة الاحتمالات، بما في ذلك تعليق اتفاقية السلام.

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