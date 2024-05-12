اعترافات المتهم بهتك عرض طفل فى الأميرية: أول مرة أعمل كده

اعترف المتهم بهتك عرض طفل بمنطقة الأميرية أمام جهات التحقيق بارتكابه جريمة هتك عرض المجني عليه داخل محل والده الذي يعمل فيه.

وأقر المتهم بأنه نادم على ارتكابه هذه الواقعة وأنه لا يعلم كيف ارتكبها، مبررًا بأنه أول مرة يرتكب هذا الفعل، فقد استغل غياب والد الطفل خارج المحل الذي يعمل فيه، وقال: "معرفش عملت ليه كده".

وقررت نيابة الأميرية حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات وعرض المجني عليه على الطب الشرعي.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من والد الطفل المجني عليه، أفاد بأن نجله وقع ضحية هتك عرض من شاب يعمل لديه.



وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه يعمل صبيًا لدى مكوجي يبلغ من العمر 25 عامًا، وأن الأخير هتك عرض الصبي، وعندما عاد المجني عليه إلى منزله أبلغ والده بالواقعة.

على الفور، تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الأميرية من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.