الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الرى: تطهير شبكات المصارف الزراعية بأطوال ٢٢ ألف كيلومتر لتوفير الاحتياجات المائية

وزير الرى
وزير الرى

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مع  المهندس محمد عبدالسميع رئيس هيئة الصرف، لاستعراض أعمال الهيئة فى تطهير المصارف الزراعية استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات، وموقف مشروعات إحلال وصيانة المنشآت المائية على المصارف الزراعية.

وصرح الدكتور سويلم بأن هيئة الصرف تقوم بصيانة شبكات المصارف الزراعية العمومية وتطهيرها من الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة على هذه المصارف.

تطهير المصارف الزراعية لتمكين القطاع المائى من إمرار التصرفات 

وأوضح أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٤ مصرفًا بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٢٢ ألف كيلومتر - يتم تطهير معظمها مرتين سنويًا - مشيرًا لأهمية تطهير المصارف الزراعية لتمكين القطاع المائى من إمرار التصرفات المائية لمياه الصرف الزراعى التي يتم استقبالها مع الأراضى الزراعية، بالتزامن مع قيام مسئولي إدارات الصرف بمختلف المحافظات بالمرور الدورى - خاصة خلال فترة أقصى الاحتياجات - على كافة المصارف الزراعية للاطمئنان على موقف المناسيب وحالة الجسور، وموقف تشغيل محطات الرفع على المصارف الزراعية بالتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان عدم حدوث أي ازدحامات مائية.

وأضاف الدكتور سويلم أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف الزراعية بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر، حيث تم نهو عملية إحلال وتجديد سحارة ك ٢.٦٥٠ على مصرف حجازة بمحافظة قنا بتكلفة تتجاوز ٢٧ مليون جنيه، كما أوشكت عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك ١٧.٢٠٠ على مصرف نجع حمادى بمحافظة قنا على الانتهاء بنسبة تنفيذ ٩٦% بتكلفة تتجاوز ١٧ مليون جنيه، وعملية إحلال وتجديد سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان بنسبة تنفيذ ٩٠% بتكلفة تتجاوز ٧ ملايين جنيه.

كما يجرى تنفيذ عملية إنشاء بربخ مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية بطول ١٠٠ متر بنسبة تنفيذ ٥٠% وبتكلفة تتجاوز ٩٠ مليون جنيه، وتنفيذ عملية تدعيم سحارة مصب مصرف كومير بمحافظة الأقصر بنسبة تنفيذ ٤٢% وبتكلفة تتجاوز ٢٩ مليون جنيه.

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وزير الرى: إنجاز 71% من المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام

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وزير الرى: الحفاظ على منشآت الموارد المائية ذات الطابع التراثى بالتعاون مع اليونسكو

كما تم خلال العام المالى الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ تنفيذ أعمال إنشاء وتوسيع وتعمـيق للمصارف العامة المكشـوفة في زمام قدره ١٢ ألف فدان، وتنفيذ عملية تجريف مصرف بحر البقر الرئيسي بطول ٣٠٠ كيلومتر باستخدام عدد (٢) شفاط بخلاف المعدات المعاونة من حفارات وصنادل لزيادة القدرة الاستيعابية للمصرف، مع تنفيذ أعمال حوائط ساندة لعدد من المصارف مثل (زهرة والحامول وكفر الحمايدة ونديبة بمحافظة البحيرة - البطس بمحافظة الفيوم)، وإحلال وتجديد كبارى على عدد من المصارف مثل (الصالحية وراجح وشديد بمحافظة الشرقية - الطويل القبلي وكفر الروك والهوابر والإتربي بمحافظة الدقهلية - بورسعيد والقوايطة بمحافظة بورسعيد - المحسمة بمحافظة الإسماعيلية - نشرت وقلين وجنابية القاصد ونمرة ٤ ونمرة ٨ بمحافظة كفرالشيخ - الرويسات بمحافظة الإسكندرية - فرهاش وجبارس بمحافظة البحيرة - القاطع بمحافظة قنا - العرب بمحافظة سوهاج).

تعمـيق للمصارف العامة عملية تدعيم سحارة إحلال وصيانة المنشآت مصلحة الميكانيكا والكهرباء الدكتور سويلم أقصى الإحتياجات التصرفات المائية لمياه الصرف

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وزير الرى: الحفاظ على منشآت الموارد المائية ذات الطابع التراثى بالتعاون مع اليونسكو

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