الرئيس السيسى لسلطان طائفة البهرة: لدينا خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لديها خطة كبيرة لتطوير المساجد التي تخص آل البيت، والتي كانت للصحابة الذين أتوا إلى مصر.

وأضاف خلال كلمة له عقب افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره: "عندنا عرض من أيام قليلة في مسجد السلطان الرفاعي والسلطان حسن من أول السيدة نفيسة حتى الوصول لمسجد السيدة زينب".

افتتاح مسجد السيدة زينب

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مسجد السيدة زينب، بمشاركة عدد من القيادات السياسية والرموز الدينية، بعد الانتهاء من عملية التطوير التي شهدها المسجد ضمن خطة تطوير وتجديد مساجد آل بيت النبي، صلى الله عليه وسلم.