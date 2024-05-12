القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى بعدة مستوطنات فى شمال إسرائيل

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، دوي صفارات الإنذار بعدة مستوطنات في شمال إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أكد الإعلام الفلسطيني، إصـابتين بمواجهات مع الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس، فيما يشن الاحتلال غـارات شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

فيما أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوجود قصف مكثف للاحتلال على مناطق شمالي قطاع غزة.

وأكد المراسل سماع أصوات مدفعية متقطعة في رفح الفلسطينية طوال الليل.