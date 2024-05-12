الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

زوارق الاحتلال تقصف رفح الفلسطينية.. آخر تطورات الأوضاع فى قطاع غزة

زوارق الاحتلال
زوارق الاحتلال

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن آخر التطورات في الساعات القليلة الماضية، في قطاع غزة ورفح الفلسطينية، حيث قصفت زوارق الاحتلال من البحر "رفح الفلسطينية".

وأكد الإعلام الفلسطيني، تواصل غارات على جباليا في شمال قطاع غزة، وارتقاء شهيد برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بالضفة الغربية.

وأوضح الإعلام الفلسطيني، وقوع إصـابتين بمواجهات مع الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس، فيما يشن الاحتلال غـارات شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار بعدة مستوطنات في شمال إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الاحتلال يقتحم قرية قبيا غرب رام الله

واقتحم الاحتلال يقتحم قرية قبيا غرب رام الله ومنطقة الدوحة في مدينة بيت لحم وشرق قلقيلية بالضفة الغربية، وتجددت  غارات الاحتلال على شمال قطاع غزة، وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية" عن "إعلام فلسطيني".

وقال الإعلام الفلسطيني، إن مدفعية الاحتلال تستهدف وسط وشرق رفح الفلسطينية، فيما هاجم مستوطنون منزلًا ببلدة سنجل شمال رام الله.

فيما أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوجود قصف مكثف للاحتلال على مناطق شمالي قطاع غزة.
وأكد المراسل سماع أصوات مدفعية متقطعة في رفح الفلسطينية طوال الليل.

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