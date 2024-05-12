بسبب حرائق الغابات.. كندا تصدر إشعار إخلاء فى مدينة فورت ماكمورى النفطية

أصدرت السلطات في كندا تنبيها للإخلاء في فورت ماكموري، ألبرتا، مع اندلاع حريق خارج عن السيطرة جنوب غرب مدينة النفط الكندية الرئيسية، مما يجعله من بين الإجراءات الأولى قبل موسم حرائق الغابات.

وفي إشعار في وقت متأخر من يوم الجمعة، قالت حكومة ألبرتا إن خطر حرائق الغابات 'شديد' في منطقة غابات فورت ماكموري وخرج عن نطاق السيطرة على مساحة 1000 هكتار (2471 فدانًا).

وقالت إنه من المتوقع أن تهب رياح قوية يوم السبت مع استمرار مرور جبهة باردة على المنطقة، وقام طيارو طائرات الهليكوبتر باستخدام معدات الرؤية الليلية بمراقبة منطقة حرائق الغابات طوال الليل.

وفي عام 2016، أدى حريق غابات ضخم في فورت ماكموري إلى إجلاء 90 ألف ساكن وأدى إلى توقف إنتاج أكثر من مليون برميل يوميا من النفط.