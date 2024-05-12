الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بسبب حرائق الغابات.. كندا تصدر إشعار إخلاء فى مدينة فورت ماكمورى النفطية

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أصدرت السلطات في كندا تنبيها للإخلاء في فورت ماكموري، ألبرتا، مع اندلاع حريق خارج عن السيطرة جنوب غرب مدينة النفط الكندية الرئيسية، مما يجعله من بين الإجراءات الأولى قبل موسم حرائق الغابات.

وفي إشعار في وقت متأخر من يوم الجمعة، قالت حكومة ألبرتا إن خطر حرائق الغابات 'شديد' في منطقة غابات فورت ماكموري وخرج عن نطاق السيطرة على مساحة 1000 هكتار (2471 فدانًا).

وقالت إنه من المتوقع أن تهب رياح قوية يوم السبت مع استمرار مرور جبهة باردة على المنطقة، وقام طيارو طائرات الهليكوبتر باستخدام معدات الرؤية الليلية بمراقبة منطقة حرائق الغابات طوال الليل.

وفي عام 2016، أدى حريق غابات ضخم في فورت ماكموري إلى إجلاء 90 ألف ساكن وأدى إلى توقف إنتاج أكثر من مليون برميل يوميا من النفط.

الأكثر قراءة

عاجل.. بايدن: وقف إطلاق النار فى غزة ممكن اليوم إذا أفرجت حماس عن الرهائن

مسئول إسرائيلى: مصر تراجعت عن كل التفاهمات حول عملية معبر رفح بعد رفع العلم الإسرائيلى فيه

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

إسرائيل تتوقع قرارا من محكمة العدل الدولية بوقف الحرب فى غزة

عاجل.. المتظاهرون يعودون إلى شوارع إسرائيل للمطالبة بإعادة الرهائن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟