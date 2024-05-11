أكرم السيسى لـ"الشاهد": إسرائيل نجحت فى إقناع الغرب بأنها كانت ضحيتهم لابتزازهم

كشف الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، عن شهادته على أيام الدموع والدم في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أكرم السيسي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة “EXTRA NEWS”، أن الجيش الإسرائيلي ضعيف ولا ينتصر إلا علي النساء والاطفال في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل نجحت في إقناع الغرب بأنها كانت ضحيتهم من أجل ابتزازهم.

وأشار إلى أن إسرائيل طفل مدلل لا يقبل التفاهم أو التفاوض، متابعا: "ًلأن اسرائيل خلقت بطريقة غير طبيعة فشعر الاسرائيليين أنهم غير أسوياء ولابد أن يدافع عن نفسه، فيعرف أنه سيكون له أعداء فيقوم بالمستحيل لمواجهة الآخر وألم الآخر وتسبيب مصائب للآخر، ولا يقبل التفاهم والتفاوض، يريد ما في عقله فقط كطفل مدلل، وهذه كارثة".