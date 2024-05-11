أكرم السيسي لـ"الشاهد": جيش الاحتلال ضعيف ولا ينتصر إلا على نساء وأطفال غزة

كشف الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، عن شهادته على أيام الدموع والدم في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أكرم السيسي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة “EXTRA NEWS”، أن إسرائيل كيان نرجسي يرفض الشراكة ويقضي على كل من يقترب منه.

وأشار أكرم السيسي، إلى أن إسرائيل كيان يتصف بالنرجسية ويبحث دائمًا عن دور الضحية.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي ضعيف ولا نتصر إلا على النساء والأطفال في غزة.