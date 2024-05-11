أكرم السيسى لـ"الشاهد": إسرائيل زُرعت بعقلية غربية استعمارية فى المنطقة

كشف الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، عن شهادته على أيام الدموع والدم في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "EXTRA NEWS"، أن إسرائيل كيان غريب ونموذج للعُقد النفسية، موضحًا أن إسرائيل زرعت بعقلية غربية استعمارية في المنطقة.

وتابع: "هذا الكيان الإسرائيلي غريب عن المكان الموجود فيه، ولا يفهمون طبيعة المكان وزرع بعقلية غربية استعمارية، وهذا الكيان لغرابته يدافع عنه الجميع باستماتة، ولكن هناك نهاية، ولا يمكن أن يتطبع مع هذه الأرض لأنه جسم غريب زُرع في هذه الأرض".