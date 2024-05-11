محافظ جنوب سيناء يكرم رئيس كهرباء القناة لدوره في تطوير المحافظة

كرّم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المهندس سامي عرفه أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وتم منحه شهادة تقدير ودرع محافظة جنوب سيناء.

وقال اللواء خالد فودة في كلمته إن ما قام به المهندس سامي عرفه أبو وردة في مؤتمر المناخ سيُسطر بأحرف من ذهب، حيث تم إنشاء شبكة كهرباء جديدة في وقت قصير وإنشاء أحدث مركز تحكم على مستوى الشرق الأوسط في مدينة شرم الشيخ.

كذلك تم إنشاء أحدث مركز خدمة عملاء ومستثمرين وذوي الهمم، ودعم وإنشاء شبكة كهرباء جديدة في مدن نوبيع ودهب وطابا والتجلي الأعظم في سانت كاترين والريف المصري، وتوفير الكهرباء للتجمعات التنموية في كافة ربوع المحافظة.

وقدّم المحافظ شكره وتقديره للمهندس سامي عرفه أبو ورده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، ولرجال الشركة الجنود المخلصين الذين ضربوا أروع الأمثلة في الجهد والعطاء.

وفي كلمته، قدّم المهندس سامي عرفه أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، الشكر للواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لما يبذله من جهد وعطاء كبير في تنمية محافظة جنوب سيناء، وعلى الجهود الكبيرة والجبارة التي شهدها العالم كله أثناء مؤتمر المناخ وقيادته الحكيمة لقاطرة التنمية في جنوب سيناء في كافة المجالات.

وقال أبو وردة إن شركة القناة لتوزيع الكهرباء جاهزة فورًا لتنفيذ كافة المشاريع التنموية والخدمية والقومية التي تطلب فورًا، كما وعد بإنشاء مراكز خدمة عملاء ومستثمرين وذوي الهمم في كافة مدن المحافظة."