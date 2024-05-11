أسامة كمال: كل التحية للمفاوض المصرى فى محاولة تقريب وجهات النظر بين حماس وإسـرائيل

علق الإعلامي أسامة كمال، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "كل التحية والتقدير للمفاوض المصري والوسطاء الذين اجتهدوا لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسـرائيل".

وأضاف أن مصر أبلغت كافة الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسئولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.

وأشار إلى أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح وحملتها المسئولية كاملة عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة.

وأوضح أن مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة وتحملت مسئوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل لدخول المساعدات من معبر رفـح بسبب التصعيد غير المقبول وحملتها مسئولية تدهور الأوضاع أمام كل الأطراف.