السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أسامة كمال: كل التحية للمفاوض المصرى فى محاولة تقريب وجهات النظر بين حماس وإسـرائيل

أسامة كمال
أسامة كمال

علق الإعلامي أسامة كمال، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "كل التحية والتقدير للمفاوض المصري والوسطاء الذين اجتهدوا لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسـرائيل".

وأضاف أن مصر أبلغت كافة الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسئولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة. 

وأشار إلى أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح وحملتها المسئولية كاملة عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة. 

وأوضح أن مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة وتحملت مسئوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل لدخول المساعدات من معبر رفـح بسبب التصعيد غير المقبول وحملتها مسئولية تدهور الأوضاع أمام كل الأطراف.

الأكثر قراءة

مسئول إسرائيلى: مصر تراجعت عن كل التفاهمات حول عملية معبر رفح بعد رفع العلم الإسرائيلى فيه

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة مصطفى كامل بأحد الفنادق الكبرى

حبس السائق المتسبب فى حادث دائرى المعادى

وفاة الشاعر الشاب أحمد عبدالسلام الطحان

عاجل.. الكهرباء ترد على واقعة فصل التيار عن معبد دندرة بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟