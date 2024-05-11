"سافر السعودية وسابني".. سيدة تطلب تمكينها من شقة الزوجية

«عايش في السعودية وسايبني».. بهذه الكلمات روت سيدة مأساة تعرضها للضرب والطرد من زوجها من شقة الزوجية بالقاهرة.

تمكين من الشقة

البداية عندما تقدمت السيدة «رغدة. ش»، بطلب لنيابة الأسرة تطالب بتمكينها من شقة الزوجية عقب التعدي عليها بالضرب من زوجها وطردها من سكن الزوجية على الرغم من أنها على ذمته وليست منفصلة عنه.

وقالت السيدة، إنها تزوجت من زوجها زواج صالونات لأنهم كانوا يقيمون في نفس الحي وهو اعتاد السفر للعمل في السعودية ولكن حظها قادها عندما رأها وطلبها للزواج، وبالفعل وافقت ولكن عقب شهور من الزواج تركها زوجها وسافر للعمل وعقب ذلك بدأ ينزل زيارات وهذا ما جعل إمكانية الحمل والولادة صعبة لها ولكن عقب سنتين من الزواج تفاجأت في إحدى زيارته بتغيير حالته وعقب حدوث مشادات كلامية بها تعدى عليها بالضرب وطردها.

وتابعت السيدة، أنها عقب ذلك علمت بسفره إلى مقر عمله فتقدمت بطلب للنيابة لتمكينها من الشقة وبالفعل وافق المحامي العام على الطلب رقم 1352 لسنة 2022 حصر منازعة حيازة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة الخاص بتمكين المتظلم ضدها مشاركة الزوج مسكن الزوجية ومنع تعرض كلا منهما للآخر.

وتابعت الزوجة، أنها عقب تمكينها من الشقة تفاجأت بزوجها يطلقها غيابي دون علمها ويرسل لها أوراق طلاقها على منزل والدها وحاليا هي لديها قرار تمكين من الشقة وعقب عامًا تفاجأت بطليقها يقيم دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف قرار المحامي العام لنيابات الأسرة بقرار تمكنها من الشقة لأنها ليست تخصه أو على ذمته.