تيسير مطر: السيسي يبذل جهودًا حثيثة لإنهاء الأزمة في غزة (فيديو)

أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أشاد بالمساعي المستمرة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال السلام في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي، وذلك منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف مطر، خلال مداخلة هاتفية بثتها قناة "إكسترا نيوز"، أن القيادة المصرية تعمل بكل طاقتها وحكمتها لتجنيب المنطقة المزيد من الدمار والضحايا، والحفاظ على أراضي الشعب الفلسطيني وقضيته، في ظل الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأكد "مطر" على عمق التعاطف الذي يكنه الشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية، معربًا عن الأسى الشديد لما يعانيه الأطفال والأبرياء جراء الأعمال العدائية، ومعبرًا عن الاستياء من تصرفات قوات الاحتلال التي ترتكب داخل رفح الفلسطينية.