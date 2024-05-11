باحثة تفند قرار رفض مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح (فيديو)

قالت نيرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قرار رفض مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح، يعتبر من الأدوات التي توظفها الدولة المصرية حاليًا في إطار حالة الرفض لما تمارسه إسرائيل من جرائم في قطاع غزة ورفح الفلسطينية.

وأضافت "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لوحت في الأيام الماضية بتعليق اتفاق السلام مع إسرائيل؛ لأن إسرائيل تتعامل مع المجتمع الدولي باعتبار أنها استثناء للقانون الدولي والقانون الإنساني، كما أن المنظمات الأممية أشارت إلى نزوح أكثر من 150 ألف فلسطيني داخل رفح، وربما يكون هذا العدد قد تضاعف الآن.

وأشارت "سعيد" إلى أن تصريحات القاهرة اليوم، حول رفض التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح في غاية الأهمية، وتمثل ضغطًا كبيرًا على الجانب الإسرائيلي.