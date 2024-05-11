السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحثة تفند قرار رفض مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح (فيديو)

معبر رفح
معبر رفح

قالت نيرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قرار رفض مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح، يعتبر من الأدوات التي توظفها الدولة المصرية حاليًا في إطار حالة الرفض لما تمارسه إسرائيل من جرائم في قطاع غزة ورفح الفلسطينية.

وأضافت "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لوحت في الأيام الماضية بتعليق اتفاق السلام مع إسرائيل؛ لأن إسرائيل تتعامل مع المجتمع الدولي باعتبار أنها استثناء للقانون الدولي والقانون الإنساني، كما أن المنظمات الأممية أشارت إلى نزوح أكثر من 150 ألف فلسطيني داخل رفح، وربما يكون هذا العدد قد تضاعف الآن.

وأشارت "سعيد" إلى أن تصريحات القاهرة اليوم، حول رفض التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح في غاية الأهمية، وتمثل ضغطًا كبيرًا على الجانب الإسرائيلي.

نيرمين سعيد المركز المصرى للفكر والدراسات اكسترا نيوز معبر رفح رفح غزة رفح الفلسطينية إسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل.. الكهرباء ترد على واقعة فصل التيار عن معبد دندرة بقنا

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

والد الطفلة ضحية التعذيب على يد خادمة إفريقية: "طردتها من سنة علشان كانت بتعامل ابنى الكبير بطريقة مؤذية"

عزة مصطفى: المصريون تركوا مناطق بأكملها بسبب اللاجئين والإيجارات المرعبة

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

بعد ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.. شقيق ضحية عصام صاصا: عايزين حقنا (لايف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟