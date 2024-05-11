جهاد الحرازين: موقف الرئيس السيسى برفض التهجير كان حازمًا منذ اللحظة الأولى

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن تصويت أغلبية الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين، خطوة إيجابية كبيرة لصالح القضية الفلسطينية، موضحًا أن ما يحدث يشكل حالة من الانتصار على الصعيدين المعنوي والإجرائي.

وأضاف الحرازين، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن ما حدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة لمجلس الأمن أن ما يحدث في الأمم المتحدة توصية ضاغطة وأي دولة تريد الحصول على العضوية الكاملة يجب أن تكون هناك توصية من مجلس الأمن.

وأشار إلى أن موقف الرئيس السيسي برفض التهجير كان حازمًا وحاسمًا منذ اللحظة الأولى حتى أصبح موقفه "حاضنة" دولية تتبناها كل دول العالم.

وعلى الجانب الإسرائيلي، قال: "نتنياهو منذ البداية يعمل لمصلحته الخاصة ومصلحة حزبه خاصة بعد أن أثبتت كافة استطلاعات الرأي تراجع شعبيته وشعبية الليكود ومتمسك بالائتلاف الحاكم وهو اليمين المتطرف ولديهم 64 مقعدًا في الكنيست، وبذلك أمامه عامان آخران"، مؤكدًا أن نتنياهو يقع تحت سيطرة هذه الاحزاب وهو مختطف من قِبل اليمين الإسرائيلي الذي ينفذ رغبته.