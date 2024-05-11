السبت 11 مايو 2024
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توك شو

باحث يحذر من تصاعد جرائم الاحتلال داخل رفح الفلسطينية (فيديو)

الاحتلال
الاحتلال

قال صلاح وهبة، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما نشهده من تطورات خلال الفترة الماضية يؤكد استمرار سعي إسرائيل للتصعيد بشكل غير مسبوق في قطع غزة، محذرًا من أن الأحداث الجارية في رفح الفلسطينية تمثل خطرًا متزايدًا يهدد بإفشال جهود وقف إطلاق النار.

وأوضح وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الوضع في رفح يشير إلى أن إسرائيل لا تعير أي اهتمام للمجتمع الدولي،  مشيرًا إلى أن تكدس النازحين ينذر بفقدان أرواح كثيرة، نتيجة لصعوبات توصيل المساعدات الإنسانية.

وأضاف "وهبة" أن المواقف المصرية الحالية تبرز الرفض القاطع للتحركات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ورفح الفلسطينية.

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