تفاصيل تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 ورابط دفع الفاتورة إلكترونيًا

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تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024



وأتاحت شركة بتروتريد تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيًا للتسهيل على عملائها من تسجيل قراءة عداد الغاز لحساب فاتورة الغاز والتي يتم سدادها بداية كل شهر ميلادي.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 من خلال موقع الشركة وذلك بالضغط على الرابط هنـــــا

ثم النقر على أيقونة "خدمات الشركة"، ثم النقر على "إدخال قراءة الغاز"

إدخال البيانات المطلوبة، وهى "اسم صاحب العداد - الرقم القومي - رقم العداد - قراءة العداد - انقر على الزر"

تظهر فى نهاية الخطوات قراءة العداد

طرق أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

تطبيق إلكترونى 2024

وعلى صعيد متصل، أتاحت شركة بتروتريد تطبيقًا إلكترونيًا خاصًا بها من أجل تسجيل قراءة عداد الغاز 2024 من خلال الهاتف المحمول، حيث يتم تحميل تطبيق "بتروتريد" من خلال الدخول على المتجر من موبيل اندرويد ثم يقوم صاحب العداد بفتح التطبيق بعد تحميله واتباع الخطوات لتسجيل قراءة عداد الغاز.

ويمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 من خلال خدمة العملاء على رقم 19088.

ويبدأ موعد تسجيل قراءة العداد من اليوم الأول من كل شهر، وينتهي في اليوم السابع والعشرين من نفس الشهر. وفي حالة عدم تسجيل القراءة خلال هذه الفترة، يتم تقدير القراءة بناءً على القراءة السابقة.

رابط سداد فاتورة الغاز إلكترونيًا



يمكن سداد فاتورة الغاز إلكترونيًا بعد قراءة الغاز عبر موقع شركة بتروتريد بالفيزا من خلال الدخول على هذا الرابط

https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

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