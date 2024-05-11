"المصريين الأحرار" يلبي مطالب أهالى وادى الرمل بمطروح

تلقى حزب المصريين الأحرار بمطروح، شكوى من أهالي منطقة وادي الرمل بمرسي مطروح، من خلال لجنة خدمة المواطنين بتراكم كميات كبيرة من القمامة بشوارع المنطقة.

وفي إطار توجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، تم التحرك الفوري لخدمة المواطنين والمتابعة مع جميع الجهات التنفيذية.

كلف سلطان أبو الشيخ الزعيري، أمين الحزب بمطروح، وعلي اللحامي، أمين التنظيم، وعامر كريم، أمين المركز وعيسي شعيب، مسئول خدمة المواطنين لبحث ومعاينة الشكوى على أرض الواقع وبعد التأكد من صحة الشكوي.

تقدم حزب المصريين الأحرار بطلب لمجلس مدينة مطروح، وفي استجابة سريعة وجه رضا جاب الله، رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، مسئول قطاع النظافة مصطفى صيام، الذي توجه مباشرة باصطحاب المعدات لمكان الشكوى ورفع كميات القمامة الموجودة بالمنطقة.

قدم الزعيري الشكر إلى رضا جاب الله رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح ومصطفى صيام بقطاع النظافة لسرعة تلبية مطالب أهالي وادي الرمل بمطروح.

المصريين الأحرار يحل مشكلة الكهرباء بمزرعة المركز القومي للبحوث بالبحيرة

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة لحزب المصريين الأحرار، وبناءً على توجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بضرورة متابعة آخر المستجدات في كل المجالات التي تهم المواطن، عقد أحمد حمودة، أمين الحزب بمحافظة البحيرة وعضو الهيئة العليا، والدكتور هاني مهنا، أمين التنظيم وعضو الهيئة العليا، اجتماعًا مع مصطفى العصار، مدير عام الحسابات والميزانية بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وذلك لمناقشة آخر التطورات والمستجدات فيما يخص الفواتير الإلكترونية الخاصة بالمزرعة بقريّة الإمام مالك التابعة لشركة توزيع مدينة النوبارية بمنطقة الصفا والمروة.

خلال الاجتماع، أوضح مصطفى العصار أسباب تأخر استخراج الفواتير الإلكترونية وقام بتدارك الموقف مع الموظف المختص.

كما حضر الاجتماع علاء نوار، عضو هيئة مكتب المحافظة، ووفد من المركز القومي للبحوث يضم كلًا من: "الدكتور ماهر فتحى، باحث بالمركز القومي، ربيع صلاح حسن، سكرتير عام مدير الإدارة الهندسية بالمركز القومي للبحوث".

وأسفر الاجتماع عن حل مشكلة تأخر استخراج الفواتير الإلكترونية الخاصة بالمزرعة، وتم الاتفاق على متابعة حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر في المزرعة.

كما أكد أمين محافظة البحيرة أهمية التواصل المستمر بين الحزب والجهات المعنية لخدمة المواطنين ومتابعة حل مشاكلهم.