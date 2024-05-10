الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

شباب "المصريين الأحرار" بسوهاج يشارك فى وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية

جانب من الوقفة التضامنية
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج

شارك حزب المصريين الأحرار بسوهاج، اليوم الجمعة، في وقفة تضامنية بميدان الشباب المسلمين، تأييدًا للموقف المصري والقيادة السياسية في القضية الفلسطينية.

وحضر من الحزب إيليا ورد، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة وعددا من أعضاء هيئة مكتب المحافظة من الامانات المختلفة، وذلك بناءا علي تعليمات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام، ومتابعة المهندس محمد عبد الله غريب أمين المحافظة.

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حيث ردد الحاضرون هتافات مناهضة لحالة التصعيد التي يمارسها الجانب الإسرائيلي تجاه الأشقاء في غزة، وأعلنوا دعمهم للموقف المصري الدائم في دعم إرساء السلام وتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون من الحزب والكيانات الشبابية أعلام مصر وفلسطين، تعبيرًا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ودعمهم لنضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، التي شارك فيها جميع الكيانات والأحزاب بسوهاج، في إطار التعبير عن رفض الشعب المصري للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، ودعمه للموقف المصري الذي يسعى إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية.

جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
جانب من الوقفة التضامنية لحزب المصريين الأحرار بسوهاج
المصريين الأحرار سوهاج الشباب المسلمين القضية الفلسطينية الدكتور عصام خليل التصعيد الشعب الفلسطيني

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