السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التونسي إلياس برهومي يفوز ببطولة الأردن المفتوحة للجولف

الاتحاد الأردني للجولف
الاتحاد الأردني للجولف

فاز التونسي الياس برهومي بلقب النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة الأردن المفتوحة للجولف التي اختتمت فعالياتها على ملاعب أيلة في مدينة العقبة اليوم السبت.

وسلّم راعي حفل التتويج رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، كأس البطولة للفائزين من مختلف الفئات، وخالد المصري رئيس مجلس ادارة واحة ايلة ورئيس الاتحاد الأردني للجولف كريم البرغوثي ونائب رئيس الاتحاد ناصر الشوملي والأمين العام للاتحاد الرياضي في مديرية الأمن العام العقيد ينال الجازي والسيدة مي النسور من اللجنة الأولمبية وممثلي فعاليات رياضية وسياحية وإعلاميين.

ونجح التونسي "برهومي" في حسم المنافسات لصالحه بمجموع ضربات بلغ 205، تلاه اللاعب السعودي خالد عطية حامل لقب البطولة في العام الماضي، أما عن فئة السيدات فقد فازت اللاعبة كاترينا بلكوفسكا من لاتفيا وعن فئة الناشئين فاز اللاعب القطري دانيال سوكولوف.

البطولة التي نظمها الاتحاد الأردني للجولف وشهدت منافسات قوية على مدار 3 أيام، بمشاركة نحو 110 لاعبا ولاعبة من 11 دولة هي الأردن والمملكة العربية السعودية وقطر  والعراق ولبنان ومصر وفلسطين وكينيا وصربيا والبحرين وتونس وبالإضافة إلى مشاركة لاعبين بصفة فردية ويمثلون دول: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وايرلندا ولاتفيا والصين وجنوب إفريقيا.

وعبّر اللاعب برهومي عن سعادته بالظفر بالكأس وهذا الإنجاز المرموق نظرًا للمنافسة القوية التي شهدتها فعاليات البطولة، وسط مشاركة لاعبين على مستوى رفيع، وهو ما سيساهم في تقدمه على سلم التصنيف العالمي.

رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز أثنى على نجاح فعاليات البطولة، والمستوى اللافت للاعبين واللاعبات المشاركين والمنافسة في مختلف المستويات والفئات، مؤكدًا أن هذا النجاح بثبت قدرة العقبة على احتضان مختلف الفعاليات الكبرى في ظل النهضة الاقتصادية والسياحية الكبيرة التي تشهدها وبما يسهم بدفع النمو الشامل على المستوى الوطني.

وهنأ رئيس اتحاد الجولف الأردني كريم البرغوثي اللاعبين الفائزين بالبطولة، وأثنى على كافة المشاركين نظرًا للمستوى الرفيع الذي أظهروه في النسخة الثالثة والثلاثين من البطولة، مثمنًا الدور المحوري الذي تلعبه شركة واحة أيلة للتطوير في الارتقاء برياضة الجولف الأردنية والوصول بها إلى مستوى متقدم ومساندتها بالتجهيزات الفنية والاحترافية، والبنى التحتية والتدريبية والتأهيلية.

الجولف الأردنية الاتحاد الأردني للجولف التونسي الياس برهومي بطولة الأردن المفتوحة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية

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