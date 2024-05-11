المكتب التنفيذى بنادى النادى بـ6 أكتوبر يتفقد أعمال التطوير

تفقد أعضاء المكتب التنفيذى بنادى النادى بـ٦ أكتوبر، أعمال التطوير ورفع كفاءة النادى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء بنادى النادى.

ويعد نادى النادى بـ6 أكتوبر أحد أهم الصروح الرياضية الواعدة التي تقدم كافة الخدمات الرياضية للشباب والأسر المصرية، حيث افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال شهر مارس عام 2022.

ويتميز النادى بتنوع منشآته الرياضية التى تخدم جميع اللعبات الشبابية والرياضية، وهو النموذج المختلف للأندية الرياضية بالتعاون مع القطاع الخاص، الذى أصبح الأكثر إنتشارًا في الجمهورية الجديدة، مع المنشآت الشبابية والرياضية لخدمة جميع المصريين.

وأكد محمد منير أمين الصندوق بنادى النادى، أنه يتم عمل بعض أعمال التطوير داخل مجمع حمامات السباحة، ورفع كفاءة عدد ٤ ملاعب لكرة السلة، إضافة لإنشاء منطقة ألعاب جديدة للأطفال بالنادى لخدمة الأعضاء وزيادة عدد العضويات، والوقوف على آخر التطورات، ويتم أيضًا صيانة صالة الجمباز بالنادى، وتم صيانة ملاعب الاسكواش، وذلك طبقا لتوجيهات الدولة المصرية لتطوير المنشآت وتقديم كافة سبل الدعم لخدمة أعضاء النادى والمترددين.

وأضاف الدكتور تامر العنانى عضو مجلس أمناء النادى، أن هذا الاهتمام يأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كافة سبل الدعم للأبطال المصريين من النشئ والشباب، ومن منطلق دور وزارة الشباب والرياضة الاهتمام بالأندية، وكافة المنشآت الشبابية والرياضية، وأنه جارى رفع كفاءة جميع المنشآت داخل النادى، إضافة لإطلاق خطة للأنشطة والفاعليات داخل النادى.