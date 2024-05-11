السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاصيل الساعات الأخيرة من استعدادات الزمالك لنهائى الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم السبت، لمواجهة نهضة بركان المغربي غدًا الأحد في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين.

ويضع البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، اللمسات النهائية على تشكيلته في ضوء مران اليوم، حيث سيكون التدريب خفيفًا من الناحية البدنية لإزالة آثار الإرهاق على اللاعبين وتجنب الإصابات.

ويعقد جوميز محاضرة بالفيديو للاعبين مساء اليوم في فندق الإقامة لمنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء والكشف عن التشكيل الذي سيلعب به.

وحرص الجهاز المعاون لجوميز على عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللاعبين في الساعات الماضية لتحفيزهم والشد من أزرهم، وكانت الجلسات منفردة مع كل لاعب على حدة.

في الوقت الذي سيعقد حسين لبيب رئيس الزمالك، جلسة مع اللاعبين عقب مران اليوم لرفع روحهم المعنوية والتأكيد على تواجد الإدارة خلف اللاعبين والجهاز الفني والشد من أزرهم.

جلسة جوميز

والتقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان، على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية.

وتبادل الثنائي الحديث حول مباراة الغد بين الزمالك ونهضة بركان، وتمنى كل مدير فني التوفيق للآخر وتصافحا قبل أن يغادر كل منهما إلى مقر إقامة بعثة فريقه.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء غدٍ الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية المقرر لها في العاشرة مساء غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض، والشورت الأبيض". 

وفي نفس الوقت سيرتدي حارس مرمى فريق الزمالك زيه باللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي فريق نهضة بركان زيه المكون من القميص البرتقالي والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق المغربي زيه باللون الأزرق. 

نهضة بركان نهضة بركان المغربي الكونفدرالية الكونفدرالية الافريقية جوميز

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