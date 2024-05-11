الكونجرس يخطط لخوض معركة شاملة مع بايدن بسبب نقل الأسلحة إلى إسرائيل

يستعد مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون لمكافحة توقف الرئيس جو بايدن عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل، على ما أورد موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم السبت.

وتتضمن تحركات أعضاء الحزب الجمهوري إجراء تصويت الأسبوع المقبل على مشروع قانون لكسر القيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية على المساعدات العسكرية التي يخصصها الكونجرس وهو من المرجح أن يؤدي إلى انقسام الديمقراطيين.

وقال أحد كبار الديمقراطيين في مجلس النواب لـ "أكسيوس" السبت: "أفترض أنهم يحاولون تقسيمنا وأتوقع أيضًا أن يصوت بعض الديمقراطيين معهم".

وأضاف المشرع: أنه سيكون تصويتًا صعبًا بالنسبة "لبعض" الديمقراطيين في مجلس النواب.

قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل

وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز وهو جمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، إن مجلس النواب سيصوت يوم الأربعاء على قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل.

ويمنع مشروع القانون الإدارة من حجب المساعدات العسكرية لإسرائيل التي أقرها الكونجرس ويتطلب "التسليم الفوري" لأي مساعدة.

وأي أسلحة محتجزة حاليا يجب أن يتم شحنها في غضون 15 يوما، وفق "أكسيوس".

وكآلية تنفيذ، فإن مشروع القانون سيقيد الأموال المخصصة للبنتاجون ووزارة الخارجية - بما في ذلك رواتب المسؤولين الأفراد، حتى تمتثل الوكالات.

وكانت إدارة بايدن أوقفت مؤقتًا شحنات الذخيرة والقنابل إلى إسرائيل للإشارة إلى قلقها بشأن عملية برية محتملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وحذر بايدن من أن الغزو قد يؤدي إلى وقف واسع النطاق لنقل الأسلحة، رغم أن البيت الأبيض أكد أنه لن يتخلى عن دعمه لإسرائيل.

وقوبلت فترات التوقف، والتهديد باتخاذ مزيد من الإجراءات، بغضب من الجمهوريين، والمشرعين الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل، والمانحين، والمسؤولين الإسرائيليين.

ومن المرجح أن يسلط التصويت الضوء على انقسامات الديمقراطيين بشأن فترات التوقف المؤقت، وربما يعيد ظهور التوترات الديمقراطية الأوسع نطاقًا بشأن إسرائيل، حسبما يتوقع "أكسيوس".

وواجه بايدن ضغوطا متزايدة من الديمقراطيين في الأسابيع الأخيرة لوقف مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع غزو رفح.

لكن يوم الجمعة، وقع 26 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب على رسالة قالوا فيها إنهم "يشعرون بقلق عميق بشأن الرسالة التي ترسلها الإدارة إلى حماس" من خلال حجب عمليات نقل الأسلحة.

وقال أحد كبار الديمقراطيين في مجلس النواب، الذي تحدث إلى أكسيوس بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الدعم الديمقراطي لمشروع قانون الجمهوريين "قد يكون أكثر محدودية" من "المجموعة المؤيدة لإسرائيل باستمرار" والتي غالبًا ما تصوت لصالح مشروع قانون الحزب الجمهوري المتعلق بإسرائيل.

وقال: "السؤال هو ما إذا كانوا يريدون تقييد سلطة بايدن بالكامل أم لا؟

ولا يضمن جميع الديمقراطيين الـ 26 الذين وقعوا على الرسالة الموجهة إلى بايدن أصواتًا لمشروع القانون.

وقال متحدث باسم النائب براد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي): سيقوم بمراجعته في الأيام المقبلة.

وكتب الأعضاء الجمهوريون في اللجنة في رسالة إلى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أنهم "منزعجون" من استعداد الإدارة لممارسة ألعاب سياسية بمساعدة ممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين.

وتتضمن الرسالة طلبات للحصول على وثائق، وإحاطة حول قرار وقف المساعدات و"قرار إبقاء وقف تسليم الأسلحة بعيدا عن أعين الجمهور" وتحليلا قانونيا.

كما أثار بعض الجمهوريين شبح المساءلة باعتباره هراوة ضد بايدن.

في الجانب الآخر، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين يوم الجمعة إن بايدن "كان واضحا منذ عدة أسابيع أننا لا نؤيد عملية برية كبيرة في رفح".

وأضاف: "هذا خيار يتعين على إسرائيل أن تتخذه.. الحجة القائلة بأننا نبتعد بطريقة ما عن إسرائيل، ولسنا على استعداد لمساعدتهم على هزيمة حماس، لا تتفق مع الحقائق".